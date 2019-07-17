Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену из-за ее отказа сделать аборт



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Майк и Лора Флейс

Ребенок стал свидетелем жестокого поведения отца

55-летний Майк Флейс обвинен в нападении и избиении своей жены 31-летней Лоры Флейс. Причиной вспышки агрессии стало то, что беременная супруга продюсера отказалась сделать аборт.

Создатель популярного телепроекта напал на жену, требуя от нее прервать беременность. Инцидент произошел, когда супруги отдыхали на Гавайях. По словам Лоры, муж давно признавался, что не рад ее второй беременности и всегда планировал иметь только одного ребенка.

«Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. Но я забеременела во второй раз, и начался сущий кошмар», – призналась Лора.

Их браку пять лет, подрастает 4-летний сын Бен. Ребенок стал свидетелем жестокого поведения отца. «Когда Майк напал на меня, в соседней комнате находился наш сын Бен. Он всt слышал и прибежал на шум», – цитирует слова пострадавшей Variety.

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