Спустя 300 лет расшифровали «дьявольское письмо», написанное одержимой монахиней



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На одну мистическую загадку стало меньше

Как известно, более 300 лет назад в монастыре Пальма-ди-Монтехиаро на Сицилии монахиня Мария Кросифисса делла Консезионе заявила, что была одержима дьяволом.

Согласно рассказу, сестра Мария проснулась однажды утром в 1676 году, покрытая чернилами, потому что провела ночь за написанием письма. Она утверждала, что Люцифер намеревался повернуть монахиню против Бога и убедить ее служить злу.

Письмо, которое состоит из смеси архаичных языков, долгое время не поддавалось рассшифровке. На сегодняшний день, остался только один неповрежденный текст, который смогли перевести исследователи научного центра Людум в Италии.

По словам директора центра Даниэле Абате, в процессе расшифровки применялись технологии разведывательных служб по обработке кода.

Говорят, что это письмо описывает Бога, Иисуса и Святого Духа как «мертвецов» и гласит: «Бог считает, что он может освобождать смертных», но «эта система ни для кого не работает». В письме также говориться том, что Бог был изобретен человеком.

Впрочем, Даниэле Абате не считает, что Мария была одержимой. Он объяснил: «Я уверен, что монахиня просто очень хорошо владела языками, что позволяло ей придумывать код и, скорее всего, она страдала от шизофрении, и скрывала это под видом диалога с дьяволом».

Джерело: New York Times