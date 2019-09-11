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    Жизнь

    Стал известен рацион принцессы Евгении

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    Принцесса Евгения - Стал известен рацион принцессы Евгении
    Принцесса Евгения

    Внучка королевы Елизаветы обожает итальянскую кухню и частенько сама готовит любимые блюда

    Евгения Йоркская – принцесса, внучка королев и просто «пышка» – уже успешно сбросила вес и старается заниматься спортом, поддерживать форму и правильно питаться. Евгении не чужды разного рода «отклонения», в виде газировки и пачки чипсов раз в месяц. Однако, пристрастия в яствах скромной королевской внучки очень интересны. Утром она сама готовит яичницу с томатами. Обязательно на оливковом масле, с кубиками желтого перца и чесноком. Это уже небольшой нонсенс, ведь в королевской семье есть пункт о чесноке. Его не едят.

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    Принцесса Евгения
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении
    Стал известен рацион принцессы Евгении

    В интервью для Harper’s Bazaar принцесса поделилась, что очень любит итальянскую кухню. Любимое блюдо Евгении – паста с мидиями и вялеными томатами. Любимым напитком принцессы всегда был и остается зеленый чай.

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