Стал известен рацион принцессы Евгении



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Принцесса Евгения

Внучка королевы Елизаветы обожает итальянскую кухню и частенько сама готовит любимые блюда

Евгения Йоркская – принцесса, внучка королев и просто «пышка» – уже успешно сбросила вес и старается заниматься спортом, поддерживать форму и правильно питаться. Евгении не чужды разного рода «отклонения», в виде газировки и пачки чипсов раз в месяц. Однако, пристрастия в яствах скромной королевской внучки очень интересны. Утром она сама готовит яичницу с томатами. Обязательно на оливковом масле, с кубиками желтого перца и чесноком. Это уже небольшой нонсенс, ведь в королевской семье есть пункт о чесноке. Его не едят.

В интервью для Harper’s Bazaar принцесса поделилась, что очень любит итальянскую кухню. Любимое блюдо Евгении – паста с мидиями и вялеными томатами. Любимым напитком принцессы всегда был и остается зеленый чай.