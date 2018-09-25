Стала известна причина госпитализации Монсеррат Кабалье



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Монсеррат Кабалье

У легендарной оперной дивы обострение старой болезни

На прошлой неделе испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали в одну из больниц Барселоны.

Об этом 23 сентября сообщило издание La Vanguardia.

по информации издания, 85-летняя певица была госпитализирована в клинику из-за проблем с желчным пузырем. Как сообщили в окружении певицы, эта болезнь беспокоит артистку уже несколько лет.

Ожидается, что артистку выпишут в ближайшие дни. Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Она знаменита своей техникой бельканто. Певица исполнила около 90 ролей в классических операх.