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    Жизнь

    Стала известна причина госпитализации Монсеррат Кабалье

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    <span>Монсеррат Кабалье</span> - Стала известна причина госпитализации Монсеррат Кабалье
    Монсеррат Кабалье

    У легендарной оперной дивы обострение старой болезни

    На прошлой неделе испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье госпитализировали в одну из больниц Барселоны.

    Об этом 23 сентября сообщило издание La Vanguardia.

    по информации издания, 85-летняя певица была госпитализирована в клинику из-за проблем с желчным пузырем. Как сообщили в окружении певицы, эта болезнь беспокоит артистку уже несколько лет.

    Ожидается, что артистку выпишут в ближайшие дни. Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Она знаменита своей техникой бельканто. Певица исполнила около 90 ролей в классических операх. 

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