Стало известно, что сказал Чарльз за пару часов до свадьбы с Дианой



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Диана и Чарльз

Сын Елизаветы поделился с друзьями тревожными мыслями

Бракосочетание принца Чарльза с Дианой в 1981 году назвали свадьбой века. Однако буквально за пару часов перед свадьбой жениха, как оказалось, терзали сомнения, пишет Express.

Принц Чарльз был на 12 лет старше своей невесты. Однако венчания, которое изменило историю королевской семьи, могло и не состояться, если бы старший сын монархини прислушался к словам своих приятелей.

В докфильме «Чарльз и Ди: Правда об их свадьбе» авторы раскрыли, что сказал принц о Диане всего за несколько часов до свадьбы.

Он признался, что она «изысканно хорошенькая, как маков цвет, однако совсем еще дитя». «Она не выглядит достаточно взрослой даже для выпускницы школы, не говоря уже о том, чтобы вступать в брак», — добавил он.