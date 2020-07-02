Стало известно, почему принцесса Диана не любила праздновать свой день рождения



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Принц Чарльз и принцесса Диана

Никаких праздничных тортов или специальных блюд мать принцев Уильяма и Гарри не заказывала

1 июля королева сердец и первая супруга принца Чарльза — принцесса Диана — могла бы отметить 59-летие. Она до сих пор остается любимицей многих британцев, иконой стиля, примером для подражания и одной из самых влиятельных женщин. День рождения покойной леди Ди стал для многих поводом вспомнить ее лучшие наряды.

Однако бывшая жена Чарльза, как утверждают журналисты, не любила отмечать свой день рождения. Репортеры издания Hello! пообщались с поваром, который работал на принцессу в течение нескольких лет.

Даррен МакГрэйди, который сейчас живет и работает в Техасе, признался: «Принцесса Диана на самом деле не хотела праздновать свои дни рождения. Для нее они означали только то, что она стала старше еще на один год. Так что никаких праздничных тортов или специальных блюд она в эти дни не заказывала».

По его словам, Диана предпочитала проводить свой праздник в небольшой компании самых близких подруг. Вечером, когда все уже расходились, принцесса просила приготовить ей жареную рыбу или фаршированный перец.

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