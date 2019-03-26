Стало известно, под каким ником в соцсетях принц Гарри общался с экс-возлюбленной



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Принц Гарри

Кети Николь рассказала, что несмотря на то, что членам королевской семьи запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, внук Елизаветы II был пойман за нарушением протокола

Королевский биограф Кети Николь в своей книге «Уильм и Гарри» рассказала, что когда герцог Сассекский встречался с Челси Дэйви, то переписывался с ней под ником Spike Wells.

Когда Гарри отправили служить в 2007 в Афганистан, у него, как и у всех, было полчаса, чтобы пообщаться с родными и близкими по спутниковой связи.

Однако принц использовал это время для переписки в Facebook. Так, под именем Spike Гарри часто отправлял Челси любовные послания.

«Шлю тебе свою любовь. Возможно, к несчастью для тебя, скоро увидимся, хе-хе! Пока, рыжик», - гласило одно из многочисленных посланий. Николь отмечает, что именно мысли о своей девушке помогли принцу выжить в Афганистане.

Гарри пришлось покинуть передовую в феврале 2008 года, после того, как в австралийскую прессу просочились сообщения о его точном месторасположении.