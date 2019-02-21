Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская только за номер в отеле заплатила $150 тысяч

Совсем скоро Меган Маркл подарит принцу Гарри ребенка - по последним прогнозам, герцогиня должна родить уже в апреле. А пока Меган закатила в Нью-Йорке шикарную вечеринку по случаю скорых родов - так называемый Baby Shower.

Герцогиня пригласила всех своих близких друзей: Амаль Клуни, Серену Уильямс, телеведущую Гейл Кинг, дизайнера Миша Нону, Джессику Малруни и других.

Портал DailyMail подсчитал, сколько же Меган потратила на вечеринку. И насчитали примерно $279 тысяч. Большую часть этой суммы «съел» номер в отеле The Mark Hotel - за него Маркл отдала $150 тысяч. Остальное ушло на перелет, охрану, декорации и угощение для гостей.