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    Жизнь

    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке

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    Меган Маркл - Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская только за номер в отеле заплатила $150 тысяч

    Совсем скоро Меган Маркл подарит принцу Гарри  ребенка - по последним прогнозам, герцогиня должна родить уже в апреле. А пока Меган закатила в Нью-Йорке шикарную вечеринку по случаю скорых родов - так называемый Baby Shower.

    Герцогиня пригласила всех своих близких друзей: Амаль Клуни, Серену Уильямс, телеведущую Гейл Кинг, дизайнера Миша Нону, Джессику Малруни и других.

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    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке
    Стало известно, сколько Меган Маркл потратила на вечеринку в Нью-Йорке

    Портал DailyMail подсчитал, сколько же Меган потратила на вечеринку. И насчитали примерно $279 тысяч. Большую часть этой суммы «съел» номер в отеле The Mark Hotel - за него Маркл отдала $150 тысяч. Остальное ушло на перелет, охрану, декорации и угощение для гостей.

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    Меган Маркл деньги
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