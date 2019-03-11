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    Жизнь

    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес

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    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес - Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

    Все, что нужно знать о подарке Алекса Родригеса

    Вчера ночью певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес сообщили о помолвке, выложив в соцсети фото, на котором красовалось кольцо с неприлично огромным, ослепительным бриллиантом.

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    Примерный размер бриллианта, подаренного певице - от 11 до 15 карат. Примерная стоимость такого кольца - $5 миллионов. Во всяком случае, начинается цена, как минимум с одного миллиона.

    Напомним, Джей Ло и Алекс Родригес познакомились много лет назад, когда еще певица была замужем за Марком Энтони. Они долгое время не общались, но встретились снова зимой 2017 года. Уже через пару часов после той внезапной встречи Родригес позвонил ей и пригласил на свидание. С тех пор они неразлучны.

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    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес
    Стало известно, сколько стоит помолвочное кольцо Дженнифер Лопес

     Читайте также: Кайли Дженнер помирилась с лучшей подругой, несмотря на измену мужа.


    певица Дженнифер Лопес
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