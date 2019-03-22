Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская решила не экономить на нарядах

Находясь в положении, супруга принца Гарри 75 раз вышла в свет в брендовых и дорогих нарядах. На звездные выходы во время беременности 37-летняя Меган Маркл потратила в семь раз больше, чем ее ровесница Кейт Миддлтон.

Получив титул герцогини Сассекской, Меган Маркл не стала экономить на нарядах. С тех пор как округлился ее животик, она не потеряла стремления к тому, чтобы выглядеть «дорого и богато». Стоимость «беременного» гардероба супруги принца Гарри составила около $650 тысяч.

С момента объявления о том, что Меган и Гарри ждут первенца, Маркл 75 раз выходила в свет в новых нарядах. Многие из элитных луков недоступны большинству подданных английской королевы. Так, на премию Географического общества в октябре прошлого года Маркл пришла в платье Oscar de la Renta за $13 200.

На прием британского посла в Марокко супруга принца Гарри явилась в роскошном нюдовом платье от Dior за $118 тысяч, сшитом на заказ. Этот выход вместе с обувью и украшениями оценили в 90 тысяч фунтов стерлингов. На прием к королю Мохаммеду VI она надела платье Carolina Herrera за 3222 фунта стерлингов.

На ежегодном благотворительном концерте The Royal Variety Performance в ноябре бывшая актриса блеснула нарядом от Safiyaa. Выход в свет стоил около 7 тысяч фунтов, сообщает Love The Sales.

Лишь несколько раз Меган «снизошла» до вполне бюджетных вещей. Так, она «выгуляла» вязаное платье для беременных H&M за 35 долларов. К слову, после этого весь запас такой модели продали всего лишь за сутки. Представители королевского семейства уверяют, что деньги тратятся не из бюджета. За наряды невесток платит принц Чарльз, который имеет доход с земель герцогства Корнуолл.

Многие подозревали, что бренды предоставляют одежду бесплатно. И их можно понять. К примеру, после того как Маркл появилась в платье Blessed от австралийского дизайнера Карен Джи, его продажи подскочили на шесть тысяч процентов.