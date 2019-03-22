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    Жизнь

    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл

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    Меган Маркл - Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская решила не экономить на нарядах

    Находясь в положении, супруга принца Гарри 75 раз вышла в свет в брендовых и дорогих нарядах. На звездные выходы во время беременности 37-летняя Меган Маркл потратила в семь раз больше, чем ее ровесница Кейт Миддлтон.

    Получив титул герцогини Сассекской, Меган Маркл не стала экономить на нарядах. С тех пор как округлился ее животик, она не потеряла стремления к тому, чтобы выглядеть «дорого и богато». Стоимость «беременного» гардероба супруги принца Гарри составила около $650 тысяч.

    С момента объявления о том, что Меган и Гарри ждут первенца, Маркл 75 раз выходила в свет в новых нарядах. Многие из элитных луков недоступны большинству подданных английской королевы. Так, на премию Географического общества в октябре прошлого года Маркл пришла в платье Oscar de la Renta за $13 200.

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    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошелся «беременный» гардероб Меган Маркл

    На прием британского посла в Марокко супруга принца Гарри явилась в роскошном нюдовом платье от Dior за $118 тысяч, сшитом на заказ. Этот выход вместе с обувью и украшениями оценили в 90 тысяч фунтов стерлингов. На прием к королю Мохаммеду VI она надела платье Carolina Herrera за 3222 фунта стерлингов.

    На ежегодном благотворительном концерте The Royal Variety Performance в ноябре бывшая актриса блеснула нарядом от Safiyaa. Выход в свет стоил около 7 тысяч фунтов, сообщает Love The Sales.

    Лишь несколько раз Меган «снизошла» до вполне бюджетных вещей. Так, она «выгуляла» вязаное платье для беременных H&M за 35 долларов. К слову, после этого весь запас такой модели продали всего лишь за сутки. Представители королевского семейства уверяют, что деньги тратятся не из бюджета. За наряды невесток платит принц Чарльз, который имеет доход с земель герцогства Корнуолл.

    Многие подозревали, что бренды предоставляют одежду бесплатно. И их можно понять. К примеру, после того как Маркл появилась в платье Blessed от австралийского дизайнера Карен Джи, его продажи подскочили на шесть тысяч процентов.

     

    мода и красота Меган Маркл деньги
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