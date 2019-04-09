«Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин



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Джастин Бибер

Пока Хейли была на съемках, певец написал ей стихи

Примерный семьянин и верный муж Джастин Бибер в последнее время мелькает в новостях либо когда борется с депрессией, либо вместе со своей женой Хейли Болдуин.

Все уже давно знают о том, что Джастин просто обожает свою супругу, считает ее своим «подарком небес» и не перестает наслаждаться своей семейной жизнью. Тем не менее, новое признание любви некогда самого популярного певца среди подростков растопила сердце всем 108 миллионам его подписчикам.

Пока Хейли была на съемках, Джастин написал ей стихи, под которыми плачущие смайлики написали даже его коллеги в шоу-бизнесе.

«Солнечный свет падает в бездну

Так же, как я падаю в твои губы.

Волны разбиваются о берега.

Моя любовь к тебе все больше и больше.

Звуки сверчков - настоящая медитация.

Я думаю о тебе, самое великое создание Бога,

Когда я падаю в это состояние блаженства.

Я размышляю о том, что ты моя единственная настоящая половина.

Становится темнее и темнее, чтобы видеть,

Холодный бриз обнимает меня.

Свежий запах ромашек из сада.

Моя жизнь - это кино, в котором мы вдвоем стали знаменитыми.

Говоря со звездами, я начинаю видеть,

Как они светят в небе, напоминая мне мою свободу,

И огромный мир, окружающий нас.

Я благодарен Богу, мы заблудились, но он нашел нас,

И я пишу стихи всегда с мыслями о нем.

Что все вокруг нас станет лучше со временем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Апр 2019 в 12:10 PDT

Я каждый день люблю тебя еще больше. Ты шла и идешь со мной рука об руку, и я продолжаю пытаться жить в гармонии со своими эмоциями, мыслями, телом и душой! Ты дала мне столько силы, поддержки и радости. Я просто хотел публично поблагодарить тебя и напомнить, что лучшее еще впереди! Хорошей съемки тебе сегодня, моя любовь!»





Джерело: Super