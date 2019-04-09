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    Шоу-биз

    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин

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    Джастин Бибер - «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    Джастин Бибер

    Пока Хейли была на съемках, певец написал ей стихи

    Примерный семьянин и верный муж Джастин Бибер в последнее время мелькает в новостях либо когда борется с депрессией, либо вместе со своей женой Хейли Болдуин.

    Все уже давно знают о том, что Джастин просто обожает свою супругу, считает ее своим «подарком небес» и не перестает наслаждаться своей семейной жизнью. Тем не менее, новое признание любви некогда самого популярного певца среди подростков растопила сердце всем 108 миллионам его подписчикам.

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    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин
    «Мы заблудились, но Бог нашел нас». Джастин Бибер красиво признался в любви Хейли Болдуин

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    Пока Хейли была на съемках, Джастин написал ей стихи, под которыми плачущие смайлики написали даже его коллеги в шоу-бизнесе.

    «Солнечный свет падает в бездну

    Так же, как я падаю в твои губы.

    Волны разбиваются о берега.

    Моя любовь к тебе все больше и больше.

    Звуки сверчков - настоящая медитация.

    Я думаю о тебе, самое великое создание Бога,

    Когда я падаю в это состояние блаженства.

    Я размышляю о том, что ты моя единственная настоящая половина.

    Становится темнее и темнее, чтобы видеть,

    Холодный бриз обнимает меня.

    Свежий запах ромашек из сада.

    Моя жизнь - это кино, в котором мы вдвоем стали знаменитыми.

    Говоря со звездами, я начинаю видеть,

    Как они светят в небе, напоминая мне мою свободу,

    И огромный мир, окружающий нас.

    Я благодарен Богу, мы заблудились, но он нашел нас,

    И я пишу стихи всегда с мыслями о нем.

    Что все вокруг нас станет лучше со временем.

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    Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

    Я каждый день люблю тебя еще больше. Ты шла и идешь со мной рука об руку, и я продолжаю пытаться жить в гармонии со своими эмоциями, мыслями, телом и душой! Ты дала мне столько силы, поддержки и радости. Я просто хотел публично поблагодарить тебя и напомнить, что лучшее еще впереди! Хорошей съемки тебе сегодня, моя любовь!»

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    Джерело: Super

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