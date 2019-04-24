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    Шоу-биз

    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом

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    instagram / monicabellucciofficiel - 54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    instagram / monicabellucciofficiel

    Звезда провела выходные дни в Сабудии, где была ветреная погода.

    Знаменитая голливудская актриса Моника Беллуччи попала в объектив папарацци. Одному из фотографов удалось поймать удачный момент, когда он снимал Монику Беллуччи - та прогуливалась по набережной городка Сабаудия в Италии.

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    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом
    instagram / monicabellucciofficiel

    Для променада актриса выбрала легкий джемпер черного цвета и платье с высоким разрезом. Дополнили образ массивные солнцезащитные очки и удобные кроссовки в тон джемперу. Волосы Беллуччи собрала в хвост.

    Монику заприметили, когда она шла вдоль набережной с газетой в руках. В какой-то момент сильный порыв ветра задрал подол платья, явив взору стройные ноги 54-летней звезды.

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    Фото актрисы сначала появились на просторах сети. Затем в свою коллекцию их решила забрать и сама Беллуччи.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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