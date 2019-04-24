54-летняя Моника Беллуччи случайно обнажила стройные ноги в платье с разрезом



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instagram / monicabellucciofficiel

Звезда провела выходные дни в Сабудии, где была ветреная погода.

Знаменитая голливудская актриса Моника Беллуччи попала в объектив папарацци. Одному из фотографов удалось поймать удачный момент, когда он снимал Монику Беллуччи - та прогуливалась по набережной городка Сабаудия в Италии.

Для променада актриса выбрала легкий джемпер черного цвета и платье с высоким разрезом. Дополнили образ массивные солнцезащитные очки и удобные кроссовки в тон джемперу. Волосы Беллуччи собрала в хвост.

Монику заприметили, когда она шла вдоль набережной с газетой в руках. В какой-то момент сильный порыв ветра задрал подол платья, явив взору стройные ноги 54-летней звезды.

Фото актрисы сначала появились на просторах сети. Затем в свою коллекцию их решила забрать и сама Беллуччи.