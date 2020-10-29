«Барби»-трансгендер едва уместила грудь в роскошном платье (фото)



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37-летняя инстадива Джессика Алвес снялась в роскошном наряде instagram.com/jessicaalvesuk/

Бразильская телеведущая похвасталась пышными формами

37-летняя инстадива Джессика Алвес, получившая популярность как трансгендерная «живая Барби», наслаждается своей внешностью. Джессика прошла через множество пластических операций, которые помогли ей из звезды таблоидов Родриго Алвеса стать женственной моделью. Инстадива счастлива и в личной жизни. Ее избранником стал эстетический хирург Джакомо Уртис.

Джессика решилась на смелый эксперимент. Для новой фотосессии она выбрала шикарное красное платье, усыпанное множеством сверкающих блесток. Наряд подчеркнул пышное декольте модели, которое едва скрывалось за тканью, ее стройную талию и пышные бедра. Джессика приняла эффектную позу, величественно подняв руку.

Она призвала поклонников бережнее относиться к собственной жизни. «Я надеюсь, вы чувствуете то, чего никогда раньше не чувствовали. Надеюсь, вы встретите людей с другой точкой зрения. Надеюсь, вы живете жизнью, которой гордитесь. Если вы обнаружите, что это не так, я надеюсь, у вас хватит смелости начать все сначала», — написала Джессика.

Фанаты оставили множество комплиментов для нее. «Королева!», «Дива!», «Превосходная», «Потрясающая», «Ты так прекрасно выглядишь. Мне нравится твое платье», «Мне нравится твоя индивидуальность. Пластика – это хорошо, но постарайся быть натуральнее. Врачи хотят наших денег. Не отдавай свое тело в плохие руки», «Этот фотосет прекрасен», — высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.