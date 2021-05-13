Супругу принца Уильяма заметили в дешевой блузке 10-летней давности

Известно, что в 2010 году в этой же блузке герцогиня принимала участие в фотосессии

Жену принца Уильяма Кейт Миддлтон запечатлели в старой блузке во время телефонного разговора с финалистами ее собственного фотопроекта Hold Still, посвященного жизни британцев во время первого локдауна, который вводился в стране из-за вспышки коронавируса. Видеозапись опубликована на YouTube-канале герцогов Кембриджских.

Для эфира 39-летняя Миддлтон надела кремовую рубашку с объемными рукавами и фактурным орнаментом на груди. По информации издания Page Six, производителем вещи является британская марка Whistles, ее стоимость не уточняется. В настоящий момент описанная блузка отсутствует в ассортименте магазина, однако на его официальном сайте аналогичная версия Kate доступна по цене 179 долларов.

Известно, что в 2010 году в этой же блузке герцогиня принимала участие в фотосессии вместе принцем Уильямом, который на тот момент был ее женихом. Съемка была посвящена их помолвке.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.