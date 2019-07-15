Суровые испытания для нежных девушек: «Топ-моделей» пугают пауками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресс-служба

По словам Никитюка, дефиле с пауками и опарышами напомнило ему детские годы

На днях стартовали съемки популярного украинского телешоу «Топ-модель по-украински» и уже стали известные некоторые подробности создания нового сезона.

Сообщается, что на одном из дефиле участницы должны были контактировать с разными не очень милыми животными – змеями, пауками, опарышами. У многих девушек такие партнеры по работе вызвали шок. А вот на экспертов Сергея Никитюка и Владимира Демчинского, которые судили испытание, ползучие не произвели никакого впечатления.

«Я абсолютно спокойно отношусь и к паукам, и к змеям, и даже к морским свинкам. В одном из сезонов нашего реалити мне для съемки нужно было позировать с удавом. Все вокруг визжали, а мне понравилось!», – смеется Сергей Никитюк.

«У меня есть старшая сестра, которая ужасно мучала меня в детстве, – говорит Сергей. – И единственным моим инструментом в борьбе с ней были пауки. Она жутко их боялась. И когда начинала надо мной издеваться, а я понимал, что сдачи дать не смогу (чисто физически – я был в два раза меньше), то мстил ей с помощью пауков. Бросал их сестре на лицо, даже засовывал в одежду», - признался Сергей в комментарии «Новому каналу» накануне премьеры нового сезона реалити «Топ-модель по-украински», которое состоится 30 августа.