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    Жизнь

    Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз

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    Тала Калатай и ее супруг Лаша - Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз
    Тала Калатай и ее супруг Лаша

    36-летняя актриса и телеведущая Тала Калатай вышла замуж за грузинского бизнесмена Лашу Шихашвили

    Пара воспользовалась услугой «экспресс-брак», благодаря которой возлюбленные могут официально оформить свои отношения очень быстро. Для этого молодоженам надо подать заявление за сутки и прийти в назначенное время с паспортами.

    Жених расписался в белой футболке и синем костюме, а невеста выбрала зеленый сарафан. Оба пришли на роспись в кроссовках.

    «Очень камерно, только с самыми близкими и эта та свадьба о которой я мечтала», - так прокомментировала церемонию Тала Калатай на своей странице в соцсети.

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    Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз
    Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз
    Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз
    Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз

    Напомним, что это второй брак актрисы и телеведущей. В 2018 году Тала развелась с продюсером Андреем Слободяном, с которым прожила в браке 15 лет. У пары есть двое детей: дочь Мария и сын Макар.

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