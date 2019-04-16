Свадьба только для своих: телеведущая Тала Калатай вышла замуж во второй раз



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Тала Калатай и ее супруг Лаша

36-летняя актриса и телеведущая Тала Калатай вышла замуж за грузинского бизнесмена Лашу Шихашвили

Пара воспользовалась услугой «экспресс-брак», благодаря которой возлюбленные могут официально оформить свои отношения очень быстро. Для этого молодоженам надо подать заявление за сутки и прийти в назначенное время с паспортами.

Жених расписался в белой футболке и синем костюме, а невеста выбрала зеленый сарафан. Оба пришли на роспись в кроссовках.

«Очень камерно, только с самыми близкими и эта та свадьба о которой я мечтала», - так прокомментировала церемонию Тала Калатай на своей странице в соцсети.

Напомним, что это второй брак актрисы и телеведущей. В 2018 году Тала развелась с продюсером Андреем Слободяном, с которым прожила в браке 15 лет. У пары есть двое детей: дочь Мария и сын Макар.