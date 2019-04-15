На сцене «Евровидения-2019» выступят Верка Сердючка, Кончита Вурст и Дана Интернешнл



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Кроме известных артистов в финале конкурсе появится актриса Галь Гадот

Совсем не много времени осталось до старта международного песенного конкурса «Евровидения-2019»,и в Тель-Авиве уже вовсю идет подготовка к столь масштабному событию.

Во время пресс-конференции главный режиссер и редактор песенного конкурса Юваль Коэн рассекретил имена приглашенных звезд, которые выступят на сцене международного конкурса в двух полуфиналах и финале.

По словам Коэна, на сцене «Евровидения-2019» выступят победители последних лет, и каждый из них споет песню, победившую на следующий год после него.

Так, Кончита Вурст, которая одержала победу в 2014, исполнит песню шведа Монса Сельмерлева Heroes (победителя в 2015 году). Также публика увидит Элени Фурейру (Греция), занявшую второе место в прошлом году, и Верку Сердючку, тоже оказавшуюся на втором месте, но в 2007-м.

А Дана Интернешнл выступит в полуфиналах и финале. Также меломаны увидят выступление группы «Шалва» во втором полуфинале. Коллектив исполнит композицию Million Dreams, пишет vesty.co.il.

Конечно же, на сцену международного песенного конкурса поднимется победительница «Евровидения-2018» Нета Барзилай и представит две композиции. В первом полуфинале прозвучит новая версия песни Toy, с которой она победила на «Евровидении», а в финале Нетта порадует меломанов премьерой.

Также Коэн отметил, что в рамках конкурса все-таки появится популярная актриса Галь Гадот, которую приглашали стать ведущей мероприятия.

По словам Юваля Коэна, Галь Гадот выступит на добровольных началах, однако не пояснил, будет ли самая известная в мире израильская актриса присутствовать лично или это пройдет в формате видеотрансляции.

А вот выступит ли поп-икона Мадонна на «Евровидении-2019» пока остается неизвестным. На данный момент контракт с эпатажной певицей не подписан.