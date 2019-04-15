Маша Ефросинина призналась, что обладает сверхчувствительным обонянием



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Маша Ефросинина

Популярная телеведущая и эксперт проекта «Дивовижні люди» Маша Ефросинина удивила зрителей неожиданным признанием

Одним из участников восьмого эпизода супершоу «Дивовижні люди» стал «супернюхач» Олег Кравченко, который способен определить любую составляющую в букете ароматов.

Общаясь с ним, эксперт проекта Маша Ефросинина решила также удивить присутствующих: «Я долго колебалась, идти ли на эту откровенность... Но я также имею уникальную способность – у меня сверхчувствительный нюх. С закрытыми глазами могу узнать человека, даже если он находится в другой комнате, просто почувствовав его аромат. Или даже сказать, какое вино пил муж вечером – красное или белое».

Кроме того, Маша попросила Олега Кравченко помочь ей выбрать составляющие для аромата, которые, по мнению «парфюмера», ей подойдут.

«Я думаю, что для вас, Маша, подойдет черника, лакрица и немного цитрусовых», – отметил Олег.

А вот для певицы Оли Поляковой участник супершоу канала «Украина» посоветовал комбинацию личи, дыни, ананаса и цитрусовых, мотивируя это ее «экспрессивной, яркой и активной натурой».

«Совершенно верно! Я люблю кисло-сладкие ароматы. Кстати, мой муж всегда выбирает для меня парфюм, в который я влюбляюсь», – прокомментировала Оля Полякова.