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    Жизнь

    Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости (фото)

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    <p>Николай Лукашенко</p> <p>Фото: Reuters</p> - Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости (фото)

    Николай Лукашенко

    Фото: Reuters

    Многие пророчат Коле политическую карьеру

    Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, все внимание было приковано не к политику, а к его младшему сыну Николаю. Молодой человек сильно повзрослел и возмужал, а также сменил прическу. Коля Лукашенко сопровождает своего отца на официальных мероприятиях с юных лет. Сейчас юноше исполнилось 14, и рядом с родителем его легко можно спутать с советником или помощником президента. Теперь, после того, как фото повзрослевшего Коли были опубликованы, он наверняка уже числиться первым в списке завидных женихов Белоруссии.

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    Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости (фото)
    Николай Лукашенко год назад
    Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости (фото)
    Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости (фото)
    Фото: Reuters

    Многие пророчат Коле Лукашенко политическую карьеру - он посещает форумы, политические встречи и официальные визиты с президентом с детства. Он увлекается игрой на фортепиано, хоккеем, лыжами биатлоном. Его первый выход в свет состоялся, когда ему было всего три года - вместе с отцом он вышел на субботник.

    дети звезд Александр Лукашенко
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