Киркоров погряз в долгах. У певца отсудили больше двух миллионов



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Российский певец Филипп Киркоров

Ремонт сделали еще в 2017 году, в суд ремонтники обратились в июле 2019 года

Таганский суд Москвы обязал популярного российского певца Филиппа Киркорова выплатить более 2,2 млн руб. предпринимателю, ремонтировавшему его дом в Одинцовском районе Подмосковья.

«Решением Таганского районного суда Москвы от 25 мая 2020 года исковые требования ИП Маринина Петра Владиславовича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании задолженности за выполненные строительные работы удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 2 282 784 рубля, а также государственная пошлина в размере 19 613 рублей 92 копейки», — уточнили в суде.

Ремонт сделали еще в 2017 году, в суд ремонтники обратились в июле 2019 года. После экспертизы суд частично удовлетворил исковые требования, в которых изначально была указана сумма в 7,5 млн руб.

Ранее Киркоров решил вернуть другое свое жилье — квартиру в столице и обжаловал решение Таганского районного суда. Он взыскал с певца 779 тысяч евро (61 миллион рублей) и обратил взыскание на заложенную в рамках ипотечного договора недвижимость.

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