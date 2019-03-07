Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца



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Люк Перри

Джек Перри должен был принять участие в спортивном шоу 13 марта

22-летний сын Люка Перри Джек отозвал свою кандидатуру и не примет участие в шоу по реслингу, которое было намечено на 13 марта в клубе Bootleg Theater, расположенном в Лос-Анджелесе. Причиной стала смерть его отца 52-летнего Люка Перри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Perry (@lemonperry) 19 Фев 2019 в 7:56 PST

О том, что молодой спортсмен, выступающий под ником «Джангл бой», снялся с боя, сообщили организаторы тура Bar Wrestling. «Наши мысли и молитвы в это время с ним и его семьей», - цитирует релиз TMZ.

Напомним, что Люк Перри скончался в понедельник, 4 марта. Причиной смерти стал инсульт.

Кроме сериала «Беверли-Хиллз 90210» актер запомнился зрителю по таким лентам, как «Пятый элемент», «Алиса вверх тормашками», «Беспощадный шторм» и другим.

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