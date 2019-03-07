  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца

    • Розсилка
    Люк Перри - Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Люк Перри

    Джек Перри должен был принять участие в спортивном шоу 13 марта

    22-летний сын Люка Перри Джек отозвал свою кандидатуру и не примет участие в шоу по реслингу, которое было намечено на 13 марта в клубе Bootleg Theater, расположенном в Лос-Анджелесе. Причиной стала смерть его отца 52-летнего Люка Перри.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Sophie Perry (@lemonperry)

    О том, что молодой спортсмен, выступающий под ником «Джангл бой», снялся с боя, сообщили организаторы тура Bar Wrestling. «Наши мысли и молитвы в это время с ним и его семьей», - цитирует релиз TMZ.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца
    Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца

    Напомним, что Люк Перри скончался в понедельник, 4 марта. Причиной смерти стал инсульт.

    Кроме сериала «Беверли-Хиллз 90210» актер запомнился зрителю по таким лентам, как «Пятый элемент», «Алиса вверх тормашками», «Беспощадный шторм» и другим.

     Читайте также: Люк Перри всегда брал в полет пару воздушных шариков
    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ