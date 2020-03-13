Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом родителей



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Как отметил Честер, его родные проходят все необходимые медицинские процедуры

По словам парня, звездные родители не беспокоятся

Сын актера Тома Хэнкса, Честер, в Instagram рассказал о состоянии своих родителей. Напомним, что недавно стало известно, что у звезды Голливуда и его супруги Риты Уилсон — коронавирус. Им они заразились во время посещения Австралии.

Как заявил Честер, на данный момент у родителей нет каких-то выраженных симптомов. Чувствуют себя они удовлетворительно.