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    Шоу-биз

    Коронавирус сорвал юбилейный тур Ирины Билык

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    <p>Ирина Билык прервала юбилейный концерт из-за эпидемии коронавируса</p> <div></div> - Коронавирус сорвал юбилейный тур Ирины Билык

    Ирина Билык прервала юбилейный концерт из-за эпидемии коронавируса

    С начала марта певица начала давать концерты, посвященные своему 50-летию

    Украинская «Мадонна» певица Ирина Билык из-за эпидемии коронавируса прервала концерты Всеукраинского тура в честь двойного юбилея. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook.

    Певица вынуждена прервать концерты из-за карантина в стране.

    «В связи с карантином, юбилейные концерты запланированы в период с 12 марта по 3 апреля переносятся, подробности обновленного графика будут известны чуть позже», - написала певица.

    Последний концерт состоялся 11 марта в Херсоне.

    Напомним, что в Киеве и Львове Билык объявила по два концерта.

    Отметим, что на киевское шоу певицы 6 апреля билеты уже распроданы и был объявлен дополнительный концерт 7 апреля.

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    Напомним, режиссером масштабного торжества является фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы - Аслан Ахмадов. Отметим, что концерты Билык были запланированы до 20 мая.

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