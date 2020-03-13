Коронавирус сорвал юбилейный тур Ирины Билык



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Билык прервала юбилейный концерт из-за эпидемии коронавируса

С начала марта певица начала давать концерты, посвященные своему 50-летию

Украинская «Мадонна» певица Ирина Билык из-за эпидемии коронавируса прервала концерты Всеукраинского тура в честь двойного юбилея. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook.

Певица вынуждена прервать концерты из-за карантина в стране.

«В связи с карантином, юбилейные концерты запланированы в период с 12 марта по 3 апреля переносятся, подробности обновленного графика будут известны чуть позже», - написала певица.

Последний концерт состоялся 11 марта в Херсоне.

Напомним, что в Киеве и Львове Билык объявила по два концерта.

Отметим, что на киевское шоу певицы 6 апреля билеты уже распроданы и был объявлен дополнительный концерт 7 апреля.

Напомним, режиссером масштабного торжества является фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы - Аслан Ахмадов. Отметим, что концерты Билык были запланированы до 20 мая.