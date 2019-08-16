Таисия Повалий призналась, что изменяла первому мужу



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Таисия Повалий Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

По словам певицы, она без ума влюбилась в продюсера Игоря Лихуту

Украинская певица Таисия Повалий призналась, что изменяла своему первому супругу – музыканту Владимиру Повалию. Как отметила исполнительница, их отношения с мужем были очень странными. Никто не хотел прерывать свою профессиональную карьеру. Они месяцами не виделись. Как считает Таисия Повалий, это была уже не семья.

«Однажды перед новогодними съемками ко мне подошел молодой парень в красном свитере. У него были огромные ресницы. Позже я узнала, что это продюсер Игорь Лихута. Он заявил, что давно мечтал со мной познакомиться. Я сначала, конечно, на него даже внимания не обратила. Уехала на гастроли. А через неделю раздался звонок. Мы проговорили целый час. Так и начался наш роман», - заявила певица в эфире пропагандистского канала «Россия-1»

Ранее повалий агрессивно ответила в сети на обвинения в своих выступлениях в России и в оккупированном Крыму.