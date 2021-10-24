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    Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме

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    Равшан Хамидов поделился рецептом цыпленка тапака по-грузински - Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме
    Равшан Хамидов поделился рецептом цыпленка тапака по-грузински
    Фото: novy.tv

    Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан

    Одним из самых популярных блюд кавказской кухни, к которой так неравнодушны украинцы, является цыпленок тапака (табака). Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан. Можно, по грузинскому рецепту, приготовить все в домашних условиях на сковороде – блюдо выходит сытным и ароматным, пишет РБК-Украина.

    При этом займет процесс приготовления совсем не много времени. Убедиться в этом вам поможет рецепт от участника реалити на «Новом канале» «Адская кухня» Равшана Хамидова.

    Ингридиенты для блюда:

    • Цыпленок – тушка
    • Сливочное масло – 60 г
    • Подсолнечное масло – 20 г
    • Чеснок – 1 зубчик
    • Укроп, кинза – 10 г
    • Соль, перец – 3 г

    Как готовить цыпленка тапака:

    1. Ставим сковороду на умеренный огонь. Пока она нагревается, отрезаем краешки крыльев и гузку – они нам не нужны. Цыпленка разрезаем пополам по грудинке, удаляем кость. Тушку раскрываем. С двух сторон солим и перчим. Оставляем мариноваться на 10 минут.
    2. На сковороду выливаем подсолнечное и кладем сливочное масло. Выкладываем цыпленка. Сверху ставим пресс (это может быть наполненная водой кастрюля). Так жарим 15 минут на небольшом огне.
    3. Когда время прошло, переворачиваем его и снова обжариваем под прессом 15 минут.
    4. Снова переворачиваем и продолжаем обжаривать, чтобы корочка стала еще более хрустящей. В это время измельчаем чеснок в миску. Нарезаем зелень и добавляем к чесноку. Туда же – ложку сливочного масла.
    5. Выкладываем горячего цыпленка в миску к зелени. Туда же выливаем масло, в котором он обжаривался. Обваливаем птицу в получившемся соусе.
    6. Подаем цыпленка с натуральным томатным соусом.

    А теперь – главное: наслаждаемся нежным вкусом блюда.

    Приятного аппетита!

    Напомним, известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать Яворовский пирог. Это блюдо делается с начинкой из сыра и гречки.

    Ранее, Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки.

    Теги: еда украинцы продукты время
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    Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме