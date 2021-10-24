Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме
Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан
Одним из самых популярных блюд кавказской кухни, к которой так неравнодушны украинцы, является цыпленок тапака (табака). Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан. Можно, по грузинскому рецепту, приготовить все в домашних условиях на сковороде – блюдо выходит сытным и ароматным, пишет РБК-Украина.
При этом займет процесс приготовления совсем не много времени. Убедиться в этом вам поможет рецепт от участника реалити на «Новом канале» «Адская кухня» Равшана Хамидова.
Ингридиенты для блюда:
- Цыпленок – тушка
- Сливочное масло – 60 г
- Подсолнечное масло – 20 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Укроп, кинза – 10 г
- Соль, перец – 3 г
Как готовить цыпленка тапака:
- Ставим сковороду на умеренный огонь. Пока она нагревается, отрезаем краешки крыльев и гузку – они нам не нужны. Цыпленка разрезаем пополам по грудинке, удаляем кость. Тушку раскрываем. С двух сторон солим и перчим. Оставляем мариноваться на 10 минут.
- На сковороду выливаем подсолнечное и кладем сливочное масло. Выкладываем цыпленка. Сверху ставим пресс (это может быть наполненная водой кастрюля). Так жарим 15 минут на небольшом огне.
- Когда время прошло, переворачиваем его и снова обжариваем под прессом 15 минут.
- Снова переворачиваем и продолжаем обжаривать, чтобы корочка стала еще более хрустящей. В это время измельчаем чеснок в миску. Нарезаем зелень и добавляем к чесноку. Туда же – ложку сливочного масла.
- Выкладываем горячего цыпленка в миску к зелени. Туда же выливаем масло, в котором он обжаривался. Обваливаем птицу в получившемся соусе.
- Подаем цыпленка с натуральным томатным соусом.
А теперь – главное: наслаждаемся нежным вкусом блюда.
Приятного аппетита!
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