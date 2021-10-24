Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме

Одним из самых популярных блюд кавказской кухни, к которой так неравнодушны украинцы, является цыпленок тапака (табака). Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан. Можно, по грузинскому рецепту, приготовить все в домашних условиях на сковороде – блюдо выходит сытным и ароматным, пишет РБК-Украина.