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    Жизнь

    Тигипко устроила себе каникулы у Сан-Франциско

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    Тигипко устроила себе каникулы у Сан-Франциско

    Президент ОМКФ и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко продолжила свой отпуск в США

    В Америке Виктория успела и на фестиваль Burning Man и еще на ряд мероприятий.

    Своими впечатлениями и фото жена Сергея Тигипко поделилась в Instagram

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    Надышавшись пылью в Неваде, Виктория отправилась в Сан-Франциско на саммит стартапов TechCrunch Disrupt SF. Также она сходила на выставку Рене Магритта в Музее современного искусства.

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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