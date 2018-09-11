Тигипко устроила себе каникулы у Сан-Франциско



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Президент ОМКФ и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко продолжила свой отпуск в США

В Америке Виктория успела и на фестиваль Burning Man и еще на ряд мероприятий.

Своими впечатлениями и фото жена Сергея Тигипко поделилась в Instagram

Надышавшись пылью в Неваде, Виктория отправилась в Сан-Франциско на саммит стартапов TechCrunch Disrupt SF. Также она сходила на выставку Рене Магритта в Музее современного искусства.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua