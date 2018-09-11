Тигипко устроила себе каникулы у Сан-Франциско
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Розсилка
Президент ОМКФ и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко продолжила свой отпуск в США
В Америке Виктория успела и на фестиваль Burning Man и еще на ряд мероприятий.
Своими впечатлениями и фото жена Сергея Тигипко поделилась в Instagram
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@burningman - это магия, убеждаюсь в этом уже второй раз! Чтобы пережить настоящий катарсис - приезжайте сюда! Самая крутая музыка - от Dixon и ZHU до SCRILL, Carl Cox, infected mushrooms. Фантастические арт-инсталляции. Искусство в чистом виде. И, главное, люди - открытые, любящие, свободные! Burning Man it's a lesson of being yourself!
Надышавшись пылью в Неваде, Виктория отправилась в Сан-Франциско на саммит стартапов TechCrunch Disrupt SF. Также она сходила на выставку Рене Магритта в Музее современного искусства.
Джерело: tabloid.pravda.com.ua