Тилль Линдеманн неожиданно прилетел в Киев к Светлане Лободе



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Тилль Линдеманн и Лобода

Музыкант приревновал возлюбленную

56-летний солист Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в столицу Украины. Фотографией певца из родного города 36-летней Светланы Лободы поделился рэпер Потап.

Этот же снимок выложил в Instagram и немецкий музыкант. Совместный кадр звезды подписали на английском одинаково: «Всегда здорово встретиться с хорошими друзьями».

Поклонники Лободы пришли к выводу, что Линдеманн неожиданно прилетел в Киев, поскольку приревновал возлюбленную к артисту балета Freedom Константину Гордиенко. Недавно танцор опубликовал фотографию с певицой. «У Лободы все всегда под контролем», – подписал Гордиенко снимок с бэкстейджа клипа «Пуля-Дура».

На пост Светлана отреагировала эмоционально, что и не понравилось Линдеманну. «Love, love, love», – прокомментировала певица фотографию Константина.

Артистка находится в Киеве уже больше недели. Светлана погуляла на свадьбе своей сестры, 28-летней Ксении. На празднике Лобода поймала букет невесты. По примете впереди у звезды скорое замужество. Фанаты ждут, что женихом станет Тилль Линдеманн.

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Джерело: Cosmopolitan