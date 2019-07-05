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    Жизнь

    Тилль Линдеманн неожиданно прилетел в Киев к Светлане Лободе

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    Тилль Линдеманн и Лобода - Тилль Линдеманн неожиданно прилетел в Киев к Светлане Лободе
    Тилль Линдеманн и Лобода

    Музыкант приревновал возлюбленную

    56-летний солист Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в столицу Украины. Фотографией певца из родного города 36-летней Светланы Лободы поделился рэпер Потап.

    Этот же снимок выложил в Instagram и немецкий музыкант. Совместный кадр звезды подписали на английском одинаково: «Всегда здорово встретиться с хорошими друзьями».

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    Поклонники Лободы пришли к выводу, что Линдеманн неожиданно прилетел в Киев, поскольку приревновал возлюбленную к артисту балета Freedom Константину Гордиенко. Недавно танцор опубликовал фотографию с певицой. «У Лободы все всегда под контролем», – подписал Гордиенко снимок с бэкстейджа клипа «Пуля-Дура».

    На пост Светлана отреагировала эмоционально, что и не понравилось Линдеманну. «Love, love, love», – прокомментировала певица фотографию Константина.

    Артистка находится в Киеве уже больше недели. Светлана погуляла на свадьбе своей сестры, 28-летней Ксении. На празднике Лобода поймала букет невесты. По примете впереди у звезды скорое замужество. Фанаты ждут, что женихом станет Тилль Линдеманн.

     Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.


    Джерело: Cosmopolitan

    певица Потап
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