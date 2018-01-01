Fashion-дизайнеры массово отказываются от меха

Вслед за Gucci, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren и Michael Kors от использования натурального меха при создании новых коллекций может отказаться и Tom Ford. В интервью WWD Том Форд рассказал, что он уже сократил количество меховых изделий в своих коллекциях, но пока не готов полностью



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Том Форд

Fashion-дизайнеры массово отказываются от меха

Вслед за Gucci, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Ralph Lauren и Michael Kors от использования натурального меха при создании новых коллекций может отказаться и Tom Ford. В интервью WWD Том Форд рассказал, что он уже сократил количество меховых изделий в своих коллекциях, но пока не готов полностью отказаться от меха.

Кроме этого, год назад дизайнер стал веганом и пересмотрел свои пищевые привычки.

«Когда я думаю с точки зрения здоровья о том, как производится большая часть нашего мяса и продуктов животного происхождения, я понимаю, что больше не должен это есть», отметил дизайнер в одном из интервью.

Возможно, скоро он пересмотрит свой взгляд и на мех.

Пока объемы использования натурального меха в модной индустрии все еще колоссальны, несмотря на то, что все больше брендов и проектов в сфере моды прибегают r использованию материалов, созданных с помощью инновационных технологий. По данным Американского Совета по вопросам меха (FICA), в 70% коллекций осенне-зимнего сезона 2017 года присутствует натуральный мех.

Джерело: graziamagazine.ru