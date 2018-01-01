Пока объемы использования натурального меха в модной индустрии все еще колоссальны, несмотря на то, что все больше брендов и проектов в сфере моды прибегают r использованию материалов, созданных с помощью инновационных технологий. По данным Американского Совета по вопросам меха (FICA), в 70% коллекций осенне-зимнего сезона 2017 года присутствует натуральный мех.