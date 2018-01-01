«Ангел» Victoria’s Secret и мама Илона Маска снялись в изысканной фотосессии
- Сьогодні, 09:43
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Розсилка
Модели продемонстрировали утонченное чувство стиля
Опубликована новая рекламная кампания марки DL1961, выпускающей деним. В фотосессии для бреда снялась 26-летняя американская модель Эмили Ратажковски, которая прославилась в качестве «ангела» Victoria’s Secret.
В ходе съемки модель сменила несколько образов. Новую коллекцию DL1961 посвятили равноправию. Кроме Эмили в кампании снялась и мать известного миллиардера и изобретателя Илона Маска – Мэй Маск. К каждому опубликованному фото были добавлены цитаты участниц фотосессии:
«Важно расширять кругозор и выходить за рамки собственных убеждений и опыта. Нужно заниматься самообразованием, изучая историю и анализируя все, что ты видишь и слышишь», – утверждает Эмили Ратажковски.
«Мы все должны мыслить как граждане мира», – делится опытом Мэй Маск.
Поклонники Ратажковски в Instagram заметили некоторые изменения в образе модели. По их мнению, модель увеличила губы, хотя раньше они были такими же пухлыми, но, все же, чуть меньше.
Джерело: Сегодня