«Ангел» Victoria’s Secret и мама Илона Маска снялись в изысканной фотосессии

Модели продемонстрировали утонченное чувство стиля

Опубликована новая рекламная кампания марки DL1961, выпускающей деним. В фотосессии для бреда снялась 26-летняя американская модель Эмили Ратажковски, которая прославилась в качестве «ангела» Victoria’s Secret. В ходе съемки модель сменила несколько образов. Новую коллекцию DL1961 посвятили равноправию. Кроме Эмили в кампании



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Эмили Ратажковски

Модели продемонстрировали утонченное чувство стиля

Опубликована новая рекламная кампания марки DL1961, выпускающей деним. В фотосессии для бреда снялась 26-летняя американская модель Эмили Ратажковски, которая прославилась в качестве «ангела» Victoria’s Secret.

В ходе съемки модель сменила несколько образов. Новую коллекцию DL1961 посвятили равноправию. Кроме Эмили в кампании снялась и мать известного миллиардера и изобретателя Илона Маска – Мэй Маск. К каждому опубликованному фото были добавлены цитаты участниц фотосессии:

«Важно расширять кругозор и выходить за рамки собственных убеждений и опыта. Нужно заниматься самообразованием, изучая историю и анализируя все, что ты видишь и слышишь», – утверждает Эмили Ратажковски.

«Мы все должны мыслить как граждане мира», – делится опытом Мэй Маск.

Поклонники Ратажковски в Instagram заметили некоторые изменения в образе модели. По их мнению, модель увеличила губы, хотя раньше они были такими же пухлыми, но, все же, чуть меньше.

Джерело: Сегодня