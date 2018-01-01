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    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники

    Тостеры, чайники и соковыжималки украшены аутентичными сицилийскими узорами
    Культовый итальянский дом моды Dolce & Gabbana в кооперации с компанией Smeg создал привлекательную линию бытовой техники, вдохновленную традиционными сицилийскими узорами и мотивами. Серия получила название «Сицилия – моя любовь». Впервые эта техника была представлена на неделе дизайна в Милане в 2017 году. Линейка включает
    • Сьогодні, 11:18
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    Тостер от&nbsp;Dolce &amp; Gabbana
    Тостер от Dolce & Gabbana

    Тостеры, чайники и соковыжималки украшены аутентичными сицилийскими узорами

    Культовый итальянский дом моды Dolce & Gabbana в кооперации с компанией Smeg создал привлекательную линию бытовой техники, вдохновленную традиционными сицилийскими узорами и мотивами.

    Серия получила название «Сицилия – моя любовь». Впервые эта техника была представлена на неделе дизайна в Милане в 2017 году.

    Линейка включает тостер, соковыжималку, кофемашину, чайник и мискер. Все они украшены яркими красными, желтыми, зелеными и синими узорами. Таким образом итальянский бренд лишний раз показал красоту местной кухни.

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    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники
    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники
    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники
    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники
    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники
    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники
    Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники

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