Dolce & Gabbana выпустил серию расписанной бытовой техники

Тостеры, чайники и соковыжималки украшены аутентичными сицилийскими узорами

Культовый итальянский дом моды Dolce & Gabbana в кооперации с компанией Smeg создал привлекательную линию бытовой техники, вдохновленную традиционными сицилийскими узорами и мотивами. Серия получила название «Сицилия – моя любовь». Впервые эта техника была представлена на неделе дизайна в Милане в 2017 году. Линейка включает



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Тостер от Dolce & Gabbana

Тостеры, чайники и соковыжималки украшены аутентичными сицилийскими узорами

Культовый итальянский дом моды Dolce & Gabbana в кооперации с компанией Smeg создал привлекательную линию бытовой техники, вдохновленную традиционными сицилийскими узорами и мотивами.

Серия получила название «Сицилия – моя любовь». Впервые эта техника была представлена на неделе дизайна в Милане в 2017 году.

Линейка включает тостер, соковыжималку, кофемашину, чайник и мискер. Все они украшены яркими красными, желтыми, зелеными и синими узорами. Таким образом итальянский бренд лишний раз показал красоту местной кухни.