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    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек

    Художница украшает колготки стразами и цветами
    Дизайнер из Нью-Йорка Лирика Матоши создала серию женских колготок, которые украшены цветами, стразами, стеклянными камушками и прочим элементами декора. Каждая работа выполняется в единственном экземпляре, пишет «Главком». Такие колготки, по словам дизайнера, часто приобретают, чтобы выгодно дополнить карнавальный костюм. Кроме того
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 07:38
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    Дизайн Лирики Матоши
    Дизайн Лирики Матоши

    Художница украшает колготки стразами и цветами

    Дизайнер из Нью-Йорка Лирика Матоши создала серию женских колготок, которые украшены цветами, стразами, стеклянными камушками и прочим элементами декора. Каждая работа выполняется в единственном экземпляре, пишет «Главком».

    Такие колготки, по словам дизайнера, часто приобретают, чтобы выгодно дополнить карнавальный костюм. Кроме того работы этого декоратора можно нередко встретить в сценических нарядах звезд американской сцены.

    Обычно Лирика Матоши использует для работы над этими нарядами бижутерию. Однако в отдельных случаях она покрывает колготки более дорогими материалами, отчего их цена сразу же вырастает в несколько раз.

    После того, как фотографии таких колготок приобрели вирусную популярность в сети – дизайнер переключилась на создание других элементов одежды: юбок, шерстяных носков, блуз и кофт.

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    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек
    Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек

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