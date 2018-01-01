Дизайнер показал цветущую красоту женских ножек

Художница украшает колготки стразами и цветами

Дизайнер из Нью-Йорка Лирика Матоши создала серию женских колготок, которые украшены цветами, стразами, стеклянными камушками и прочим элементами декора. Каждая работа выполняется в единственном экземпляре, пишет «Главком». Такие колготки, по словам дизайнера, часто приобретают, чтобы выгодно дополнить карнавальный костюм. Кроме того

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Дизайн Лирики Матоши

Художница украшает колготки стразами и цветами

Дизайнер из Нью-Йорка Лирика Матоши создала серию женских колготок, которые украшены цветами, стразами, стеклянными камушками и прочим элементами декора. Каждая работа выполняется в единственном экземпляре, пишет «Главком».

Такие колготки, по словам дизайнера, часто приобретают, чтобы выгодно дополнить карнавальный костюм. Кроме того работы этого декоратора можно нередко встретить в сценических нарядах звезд американской сцены.

Обычно Лирика Матоши использует для работы над этими нарядами бижутерию. Однако в отдельных случаях она покрывает колготки более дорогими материалами, отчего их цена сразу же вырастает в несколько раз.

После того, как фотографии таких колготок приобрели вирусную популярность в сети – дизайнер переключилась на создание других элементов одежды: юбок, шерстяных носков, блуз и кофт.