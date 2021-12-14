Топ-10 красавиц «Мисс Вселенная 2021»: кем запомнился конкурс в этом году

Наша представительница – Анна Неплях не попала даже в финал знаменитого конкурса

Наша представительница – Анна Неплях не попала даже в финал знаменитого конкурса

12 декабря в израильском городе Эйлат прошел международный конкурс красоты – «Мисс Вселенная 2021»

Обладательницей короны и титулом «Мисс Вселенная» 2021 стала конкурсантка из Индии 21-летняя актриса Харнааз Сандху. Всего за корону боротлись 80 представительниц из разных стран мира.

На «Мисс Вселенная 2021» в этом году дебютировали конкурсантки из Объединенных Арабских Эмиратов и вернулись такие страны как Экваториальная Гвинея, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Кения, Марокко, Намибия, Нигерия, Швеция, Турция.

Украина, Анна Неплях, 27 лет

Как вы уже знаете, Украину на конкурсе представляла Анна Неплях. Девушке 27 лет, она из города Днепр. Анна была одной из самых ярких участниц шоу «Холостяк».

Вьетнам, Ким Дуйен, 26 лет

Ким Дуйен из Вьетнама – член общественной организации по охране здоровья, она также является послом Вьетнамского парка Solar Energy.

Испания, Сара Лойназ, 23 года

Сара рассказывает детям о важности переработке отходов, необходимости защиты окружающей среды и океанов. Девушка также является послом Solidarity Needle Association. В рамках своей активистской деятельности она помогала нуждающимся в борьбе с Covid-19.

Италия, Катерина Ди Фучча, 23 года

Итальянка выступает за права женщин как посол некоммерческой организации Scarpetta Rosa, которая помогает тем, кто столкнулся с насилием. Она также обучает студентов с особыми образовательными потребностями.

Франция, Клеманс Ботино, 24 года

Клеманс учится на литературоведении и готовится к получению степени магистра истории искусств. Конкурсантка также увлечена французским ромом – девушка хочет сделать этот напиток более известным во всем мире.

Китай, Шиинь Ян, 21 год

Шиинь Ян занимается волонтерством с 13 лет. Согласно ее биографии Мисс Вселенная, она проводит большую часть своего времени, помогая спланировать «различные благотворительные и развлекательные шоу».

Бразилия, Тереза Сантос, 23 года

Сантос запустила проект по обучению английскому языку детей из неблагополучных районов. Она также дает уроки шитья женщинам, живущим в сложных и неблагоприятных условиях.

Аргентина, Джульета Гарсия, 22 года

Джульета помогает людям, борющимся с зависимостью. Конкурсантка из Аргентины также занимается балетом в течение 12 лет и в настоящее время работает международной моделью.

Южная Африка, Лалела Мсване, 24 года

Лалела Мсване – модель и балерина, у нее есть и юридическое образование. Девушка основала фонд, целью которого является расширение прав и возможностей южноафриканских детей.

Намибия, Челси Шиконго, 24 года

Челси получает степень в области развития бизнес-исследований. Она надеется создать фонд, который будет помогать малообеспеченным и бездомным семьям Намибии. Шиконго увлекается стендап-комедиями, мейкапом.

Напомним, наша Наша Анна Неплях не попала даже в финал знаменитого конкурса – не вошла в топ-16. В своем Инстаграм она написала так: «80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации».