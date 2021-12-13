Украинка не попала в финал «Мисс Вселенная», потому что «выбрали сделанных девушек»

В соцсети Неплях написала, что у некоторых конкурсанток «рухнул целый мир»

В ночь с 12 на 13 декабря в Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 («Мисс Вселенная-2021»). Наша Анна Неплях не попала даже в финал – не вошла в топ-16. В своем Инстаграм она написала так: «80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации».

Подписчики поддержали девушку подбадривающими комментариями. Александра Шульгина, которая 10 лет назал выиграла шоу «Холостяк», написала Неплях: «Выбрали в 16 всех сделанных девушек. Ничего не имею против пластики и виниров, но думала, что и на шоу будет тренд натуральности. Многих на самом деле от природы красивых не взяли в топ. Видимо влияло еще знание англ языка. В любом случае, Анечка, ты – молодец! Шикарная, красивая от природы внутри и снаружи».

Победительницей стала представительница Индии 22-летняя Харнааз Сандху. Она занимается моделингом и актерством. В 2021 году снималась в индийских фильмах «Yaara Diyan Poo Baran» и «Bai Ji Kuttange». В Instagram у нее более 100 тысяч подписчиков.