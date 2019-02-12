Тоска и слезы в соцсети: Леся Никитюк призналась, что рассталась с бойфрендом



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Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк теперь женщина свободная

Такое откровенное признание телеведущая сделала на своей странице в Instagram.

«Хочется что-то умное написать… типа: мы разошлись как в море корабли, – подписала Леся Никитюк драматичное фото, на котором она одиноко сидит у океана. – Но в данной ситуации достаточно. Разошлись. Все. Журналисты, радуйтесь. Новый информационный повод. Скажу наперед: no comment»

По слухам, Леся Никитюк и ее таинственный экс-возлюбленный, которого она ни разу так и не вывела в свет, встречались два с половиной года. И, да, бывший парень знаменитой блондинки был ее соседом: их квартиры находились напротив. Как Леся когда-то призналась в интервью, все началось с ее вопроса при первой встрече молодых людей на этаже: «Вы сосед или вор?».





Одинокая Леся Никитюк на песчаном берегу

Фолловеры Леси Никитюк попытались максимально поддержать телеведущую в столь неприятный момент жизни:

«Значит впереди лучшее ждёт. Пусть будет так!», «Та, фиг с ним. Едь в Бердичев. Мы найдем тебе жениха!», «Да не о чем тут жалеть!!! Что вы все заладили: очень жаль, жаль. Ну и его! Раз не смог оценить такое счастье! Локотки будет кусать», - пишут поклонники телеведущей Нового канала.