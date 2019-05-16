Траурные, белые и кружевные: в каких вышиванках украинские политики вышли на работу



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Фото: Станислав Груздев, Главком

Политики порадовали электорат стильными нарядами

Украинцы во всем мире сегодня отмечают День вышиванки, который в этом году приходится на 16 мая. Этот праздник посвящен нашей национальной культуре и традициям. Несмотря на то, что он отмечается всего в 13 раз, - мероприятие уже приобрело широкую популярность и стало традиционным.

Популярный праздник активно поддержали украинские селебритиз. Украинские чиновники тоже не отстают от моды, и всеми силами стараются показать своему электорату, что они в теме.

Так, нардепы в честь Дня вышиванки в четверг, 16 мая, пришли в Верховную Раду одеты в вышитую одежду.

Женщины-депутаты одели в праздничный день вышитые длинные платья и блузки с вышивкой. Мужчины пришли в рубашках-вышиванках.

Мэр Киева Виталий Кличко начал заседание Киевсовета с приветствия украинцев с Днем вышиванки.

«Хочу поздравить всех с Днем вышиванки! Вижу, многие депутаты присоединились к отмечанию праздника - пришли в Киевсовет в вышиванках. Спасибо вам за это!»- сказал Кличко, которого цитирует пресс-служба городского головы.

Тем временем новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский одел черную рубашку с синей вышивкой и также поздравил украинцев. Текст приветствия он выложил у себя на странице в Facebook.

«С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте поздравить всех », - написал Зеленский и разместил свое фото в вышиванке, которую специалисты-этнологи считают нетрадиционной.

Представитель президента в Верховной Раде и жена генпрокурора Ирина Луценко пришла в парламент в шикарном белом платье с вышитыми красными цветами, чем восхитила своих коллег.

С премьер-министром Владимиром Гройсманом, который появился на публике в вышитой рубашке, охотно фотографировались люди, которые также одели 16 мая наряд с вышивкой.

Фотографирование вызвало настоящий ажиотаж. К премьеру на Почтовой площади в Киеве беспрестанно подходили люди и делали с ним снимки.