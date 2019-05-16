День вишиванки: Зеленський привітав українців у чорній сорочці - символі жалоби і війни



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Новообраний президент Володимир Зеленський у чорній вишиванці Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фахівці-етнологи зазначають, що чорна вишиванка виникла у 19 ст. і не є традиційною, чорний - це є колір смерті, колір потойбіччя

Сьогодні, 16 травня, новообраний президент України Володимир Зеленський, інавгурацію якого призначили на 20 травня, одягнува чорну сорочку з синьою вишивкою та привітавукраїнців з Днем вишиванки. Текст привітання він виклав у себе на сторінці у Facebook.

«З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх», - написав Зеленський і розмістив своє фото у вишиванці, яку фахівці-етнологи вважають нетрадиційною.

У той же час, є твердження, що чорні вишиванки люди готували собі на смерть. На Львівщині кажуть, що чорна вишиванка символ повстанців, тому як білу не носитимеш в бойових умовах.

Історики додають, що чорна сорочка з вишивкою (нині популярна в деяких колах) нашій культурі чужа. Відома лише одна ситуація, коли на Україні одягали чорну сорочку: під час морського походу козаки змазували сорочки дьогтем від комах та лишаїв. Про те, чи була така сорочка вишита, згадувань немає.

За словами українських майстринь, тканина вишиванки - то Доля, вона має бути якомога світлішою, святкові вишиванки - тількі білі, буденні - сірі. Вони ж стверджують, що чорних вишиванок в українській традиції ніколи не було, навіть борщівські чорні сорочки роблять з білого полотна - яке потім щільно вишивають чорними нитками. Бо чорне полотно - то чорна Доля.

На думку фахівців-етнологів, чорний колір - не лише знак жалоби, але й колір покути, чорну вишиванку (жалобну), можна вдягати на говіння (піст), білу на свято.

Дизайнерка майстерні вишивки Ірина Завадко, яка прикрашає сорочки вже близько 50 років, розповіла: «Всупереч поширеній думці про те, що чорний є траурним кольором, в українській традиції він завжди вважався багатим, та використовувався в одязі заможних родин. Крім того, чорний колір є захистом, приховує людину від недобрих поглядів, робить людину стрункішою».

Проте знавці сакральної символіки спростовують такі погляди і підкреслюють: «Що ж несе з собою чорна сорочка? Тут все просто - це сорочка смертника. Це людина, котра готова будь якої миті розпрощатися з життям, немає сім'ї, а життя можна описати, як «життя на колесах», без рідних без домівки. Скільки не зустрічала людей, що носять подібні сорочки - доля мало відрізняється від описаної, тому для тих, хто хоче створити сім'ю, збудувати дім краще відмовитися від такого вибору. Випадок, коли все таки можна одягти чорну сорочку - це вдівець, людина похилого віку».

Фольклористи також зазначають, що традиційно, чорний - це є кольором смерті, колір потойбіччя.

Тож, перед тим, як одягати чорну сорочку, потрібно перш за все прислухатись до голосу серця чи, принаймні, до інтуіції. Але, на думку експертів, чорна вишиванка виникла у 19 ст. і не є традиційною. Напевно, вона з'явилася тоді, коли стала доступною чорна тканина. У давнину говінні, буденні, жалобні та вишиванки старих жінок відрізнялися темним взором, і якомога вузчим орнаментом.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

Як повідомлялось, народні депутати підтримали проект постанови Віталія Купрія 10270-2, яка передбачає проведення інавгурації новообраного президента 20 травня. За цей проект проголосувало 315 депутатів, при 226 необхідних. У Верховній Раді не захотіли проводити інавгурацію 19 травня - у День пам'яті жертв політичних репресій.



