Twitter будет удалять аккаунты, которыми долго не пользовались



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Процесс удаления неактивных аккаунтов может затянуться на несколько месяцев

Чтобы предотвратить удаление профиля, нужно войти в него под своим прежним логином и паролем

Популярная социальная сеть Twitter начал рассылать электронные письма владельцам аккаунтов, которые не заходят в соцсеть в течение полугода, с предупреждением – если пользователь не войдет в соцсеть до 11 декабря, его профиль удалят. Об этом пишет The Verge.

По словам представителя компании, чистку аккаунтов проводят «в интересах общественной дискуссии», чтобы «предоставлять более точную и надежную информацию». К тому же такая политика побуждает пользователей активнее пользоваться соцсетью.

Также представитель компании отметил, что процесс удаления неактивных аккаунтов может затянуться на несколько месяцев.

Чтобы предотвратить удаление аккаунта, нужно перейти по ссылке в письме, которое придет от компании, и войти в аккаунт под прежним логином и паролем. При этом что-то публиковать в соцсети совсем необязательно.