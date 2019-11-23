  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его

    • Розсилка
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    boredpanda.com

    Парень подбирает мультяшные копии для всех желающих

    Пользователь твиттера ищет аниме-копии реальных людей, и он чертовски хорош в этом. Теперь парень едва справляется с заказами, ведь его услуги ничего (почти) не стоят, а от клиентов нет отбоя.

    Найденные им двойники так талантливо подобраны, что это даже завораживает. Сразу видно: кто-то недаром смотрел аниме годами.

    Пользователь твиттера под ником ahegaoangeI увлекается искусством: от музыки до японской анимации. И если своими аудиозаписями ahegaoangeI делится на сайте SoundCloud и особо прославиться пока не успел, то любовь к аниме неожиданно сделала его популярным.

    Парень опубликовал пост, набравший больше 25 тыс. ретвитов. И секрет его успеха — именно знание аниме. Ведь за каждый ретвит ahegaoangeI предлагает найти там вашего двойника.

    Если у вас достаточно неформальная внешность, тем лучше. Пирсинг, цветные волосы — все это автора явно не пугает.

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его
    Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его

    Порой при просмотре треда появляется четкое ощущение: персонажей словно рисовали с этих людей. Прически, ресницы, изгибы губ — даже самые незаметные детали картинок словно позаимствованы у этих пользовательниц твиттера.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство социальная сеть волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ