Аниме-двойник есть у каждого, главное – найти его



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Парень подбирает мультяшные копии для всех желающих

Пользователь твиттера ищет аниме-копии реальных людей, и он чертовски хорош в этом. Теперь парень едва справляется с заказами, ведь его услуги ничего (почти) не стоят, а от клиентов нет отбоя.

Найденные им двойники так талантливо подобраны, что это даже завораживает. Сразу видно: кто-то недаром смотрел аниме годами.

Пользователь твиттера под ником ahegaoangeI увлекается искусством: от музыки до японской анимации. И если своими аудиозаписями ahegaoangeI делится на сайте SoundCloud и особо прославиться пока не успел, то любовь к аниме неожиданно сделала его популярным.

Парень опубликовал пост, набравший больше 25 тыс. ретвитов. И секрет его успеха — именно знание аниме. Ведь за каждый ретвит ahegaoangeI предлагает найти там вашего двойника.

Если у вас достаточно неформальная внешность, тем лучше. Пирсинг, цветные волосы — все это автора явно не пугает.

Порой при просмотре треда появляется четкое ощущение: персонажей словно рисовали с этих людей. Прически, ресницы, изгибы губ — даже самые незаметные детали картинок словно позаимствованы у этих пользовательниц твиттера.

Джерело: boredpanda.com