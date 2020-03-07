Twitter начал тестировать функцию сторис



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Функция стала доступна пользователям из Бразилии

Новая опция будет называться Fleets

Социальная сеть микроблогов Twitter запускает аналог сторис - сообщений, которые будут выводиться в отдельную ленту и исчезать через 24 часа. Пользователи из Бразилии уже смогли попробовать новую функцию, а в официальном аккаунте бразильского твиттера появился объясняющий ролик.

Функция будет называться Fleets. Лента «флитов» будет выглядеть как в инстаграме - ее выведут в верхнюю часть экрана, где сообщения будут открываться при клике на иконку профиля.

Alô alô, testando…

Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

Создатели подчеркивают, что Twitter - текстовая соцсеть, поэтому во Fleets упор сделают также на текстовые сообщения, однако там будут работать фото, видео и анимации.

Глобальным отличием от основаной ленты станет отсутствие возможности комментировать «флиты». Кроме того, их нельзя будет репостнуть или прокомментировать. Зато на сторис можно будет реагировать при помощи эмодзи.

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