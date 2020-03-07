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    Жизнь

    Twitter начал тестировать функцию сторис

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    <p>Функция стала доступна пользователям из Бразилии</p> <div></div> - Twitter начал тестировать функцию сторис

    Функция стала доступна пользователям из Бразилии

    Новая опция будет называться Fleets

    Социальная сеть микроблогов Twitter запускает аналог сторис - сообщений, которые будут выводиться в отдельную ленту и исчезать через 24 часа. Пользователи из Бразилии уже смогли попробовать новую функцию, а в официальном аккаунте бразильского твиттера появился объясняющий ролик.

    Функция будет называться Fleets. Лента «флитов» будет выглядеть как в инстаграме - ее выведут в верхнюю часть экрана, где сообщения будут открываться при клике на иконку профиля.

    Создатели подчеркивают, что Twitter - текстовая соцсеть, поэтому во Fleets упор сделают также на текстовые сообщения, однако там будут работать фото, видео и анимации.

    Глобальным отличием от основаной ленты станет отсутствие возможности комментировать «флиты». Кроме того, их нельзя будет репостнуть или прокомментировать. Зато на сторис можно будет реагировать при помощи эмодзи.

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