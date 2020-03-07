Twitter начал тестировать функцию сторис
Функция стала доступна пользователям из Бразилии
Новая опция будет называться Fleets
Социальная сеть микроблогов Twitter запускает аналог сторис - сообщений, которые будут выводиться в отдельную ленту и исчезать через 24 часа. Пользователи из Бразилии уже смогли попробовать новую функцию, а в официальном аккаунте бразильского твиттера появился объясняющий ролик.
Функция будет называться Fleets. Лента «флитов» будет выглядеть как в инстаграме - ее выведут в верхнюю часть экрана, где сообщения будут открываться при клике на иконку профиля.
Alô alô, testando…— Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020
Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA
Создатели подчеркивают, что Twitter - текстовая соцсеть, поэтому во Fleets упор сделают также на текстовые сообщения, однако там будут работать фото, видео и анимации.
Глобальным отличием от основаной ленты станет отсутствие возможности комментировать «флиты». Кроме того, их нельзя будет репостнуть или прокомментировать. Зато на сторис можно будет реагировать при помощи эмодзи.