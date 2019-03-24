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    Жизнь

    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи

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    Меган Маркл - У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    Меган Маркл

    Герцогиня Сассекская обожает обувь на шпильках

    Серьезное беспокойство вызывает у британских врачей настоящая страсть герцогини Сассекской к туфлям на шпильках. Бывшая актриса не отказывается от этой неудобной и опасной обуви, даже находясь на последних месяцах беременности. Вот и к посольству Новой Зеландии в Великобритании Меган Маркл отправилась, чтобы возложить цветы в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч, в обуви на высоком каблуке.

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    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи
    У беременной Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног – британские врачи

    Между тем ортопед Трайси Бинр отмечает, что будущим мамам не стоит носить шпильки, потому что у беременных женщин смещается центр тяжести и риск упасть крайне велик. Кроме того, при ходьбе на шпильках таз выдвигается вперед, из-за чего у женщины начинают болеть нижняя часть спины, а также область бедер и колени.

    К тому же, шпильки могут стать причиной деформации пальцев ног. Потому, советует ортопед, если беременные женщины не могут отказаться от шпилек, то с собой всегда надо брать сменную обувь на плоском ходу.

     

    Меган Маркл
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