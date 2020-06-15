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    Жизнь

    У осужденного Харви Вайнштейна деформированы гениталии из-за страшного заболевания

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    Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн - У осужденного Харви Вайнштейна деформированы гениталии из-за страшного заболевания
    Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн

    Бывший голливудский продюсер отбывает 23-летний срок за харассмент

    Бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер опубликовал новые личные подробности Харви, о которых ранее лишь ходили слухи. По его словам, деформированные гениталии Вайнштейна - не миф из желтой прессы, а реальное заболевание продюсера:

    «Он поражен гангреной Фурнье - острой инфекцией генитальной области, к которой склонны диабетики и мужчины среднего возраста. Некоторым пациентам с этим недугом даже нужны операции для восстановления пораженной области, а в крайних случаях может потребоваться орхиэктомия - удаление яичек. Еще одним распространенным побочным эффектом является эректильная дисфункция».

    Ранее сообщалось, что Вайнштейн, который сейчас отбывает 23-летний срок за харассмент, может быть интерсексуалом или даже трансгендером, а на суде присяжным демонстрировались подробные фото его половых органов.

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