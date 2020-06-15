У осужденного Харви Вайнштейна деформированы гениталии из-за страшного заболевания



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн

Бывший голливудский продюсер отбывает 23-летний срок за харассмент

Бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер опубликовал новые личные подробности Харви, о которых ранее лишь ходили слухи. По его словам, деформированные гениталии Вайнштейна - не миф из желтой прессы, а реальное заболевание продюсера:

«Он поражен гангреной Фурнье - острой инфекцией генитальной области, к которой склонны диабетики и мужчины среднего возраста. Некоторым пациентам с этим недугом даже нужны операции для восстановления пораженной области, а в крайних случаях может потребоваться орхиэктомия - удаление яичек. Еще одним распространенным побочным эффектом является эректильная дисфункция».

Ранее сообщалось, что Вайнштейн, который сейчас отбывает 23-летний срок за харассмент, может быть интерсексуалом или даже трансгендером, а на суде присяжным демонстрировались подробные фото его половых органов.