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    Жизнь

    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным

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    Оззи Осборн - У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    Оззи Осборн

    До 50 лет рок-музыкант чрезвычайно много пил, но до сих пор находится в строю

    У легендарного британского рокера Оззи Осборна нашли мутацию, которая спустя десятилетия нездорового образа жизни помогла ему остаться в хорошей форме (сейчас исполнителю уже 70 лет). Об этом сказано в научно-популярной книге о генах, которая вышла в этом месяце на Западе.

    Автор труда, профессор Билл Салливан, вспоминает, что в 2010 году ученые из Кембриджа взяли анализы у Осборна, чтобы исследовать, как рокер смог так долго злоупотреблять наркотиками и алкоголем. И действительно, в организме артиста нашли невиданные ранее генетические изменения, которые предрасполагают к употреблению большого количества алкоголя.

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    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
    У Оззи Осборна обнаружили мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным

    Отметим, к своим 40 годам Оззи Осборн, бывало, выпивал в день по три-четыре бутылки крепких напитков. Потом он много лет боролся с алкоголизмом и «завязал» только в начале 2000-х. Концерты ветеран хеви-метала дает и по сей день, правда, гастролям артиста сейчас мешают другие болезни.

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