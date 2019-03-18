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    Жизнь

    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия

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    Принц Гарри и Меган Маркл - У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    Принц Гарри и Меган Маркл

    По официальным сообщениям герцогиня Сассекская должна родить в конце апреля или в начале мая

    Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшие недели станут родителями. И хотя пара не раскрывает ни пол, ни имя ребенка, уже точно известно, что он или она будет носить фамилию Сассекс, хотя сами будущие родители носят фамилию Уэльс.

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    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия
    У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия

    Напомним, что сыновья принцессы Дианы Уэльской и принца Чарльза Уильям и Гарри выросли с фамилией Уэльс, используя ее в школе, в университете и во время службы в армии. Уильям был известен как лейтенант Уэльс, а Гарри - капитан Уэльс. Титул их отца, принца Чарльза - принц Уэльский, а титул - это то, что должно отразиться в фамилии его наследников. После брака Меган тоже получила фамилию мужа, а с ней - титул герцогиня Сассекская (от королевы Елизаветы). Титул Меган и Гарри и станет фамилией их ребенка - Сассекс.

    Напомним, что по официальным сообщениям Меган Маркл должна родить в конце апреля или в начале мая. Пока не было опубликовано никаких подробностей о том, где супруга принца Гарри будет рожать. Одной из возможных клиник называют больницу Св. Марии в Лондоне, где рожала Кейт Миддлтон.

    Меган Маркл Принц Гарри
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