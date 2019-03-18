У ребенка Меган Маркл и принца Гарри будет другая фамилия



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Принц Гарри и Меган Маркл

По официальным сообщениям герцогиня Сассекская должна родить в конце апреля или в начале мая

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшие недели станут родителями. И хотя пара не раскрывает ни пол, ни имя ребенка, уже точно известно, что он или она будет носить фамилию Сассекс, хотя сами будущие родители носят фамилию Уэльс.

Напомним, что сыновья принцессы Дианы Уэльской и принца Чарльза Уильям и Гарри выросли с фамилией Уэльс, используя ее в школе, в университете и во время службы в армии. Уильям был известен как лейтенант Уэльс, а Гарри - капитан Уэльс. Титул их отца, принца Чарльза - принц Уэльский, а титул - это то, что должно отразиться в фамилии его наследников. После брака Меган тоже получила фамилию мужа, а с ней - титул герцогиня Сассекская (от королевы Елизаветы). Титул Меган и Гарри и станет фамилией их ребенка - Сассекс.

Напомним, что по официальным сообщениям Меган Маркл должна родить в конце апреля или в начале мая. Пока не было опубликовано никаких подробностей о том, где супруга принца Гарри будет рожать. Одной из возможных клиник называют больницу Св. Марии в Лондоне, где рожала Кейт Миддлтон.