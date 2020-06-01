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    Шоу-биз

    Дочь российского актера сменит пол и женится на подруге

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    Российский актер Михаил Ефремов с дочерью Анной Марией - Дочь российского актера сменит пол и женится на подруге
    Российский актер Михаил Ефремов с дочерью Анной Марией

    Отец знает об особенностях дочери и относится к ее ориентации «более-менее нейтрально»

    Дочь российского актера Михаила Ефремова - Анна-Мария Ефремова - заявила о склонности к трансгендерности. По словам 19-летней Анны-Марии, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной.

    Кроме того, девушка заявила в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», что состоит в отношениях с подругой, а не парнем. По ее словам, так ей нравится намного больше. Анна-Мария добавила, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

    Гостья программы пояснила, что отец знает об особенностях дочери и относится к ее ориентации «более-менее нейтрально». По крайней мере, сказала девушка, он не устраивает скандалов в семье по этому поводу.

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