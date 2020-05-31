Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера



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Инстадива Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Недавно журнал провел переоценку состояния звезды и выяснил, что оно незначительно превышает $900 миллионов

Основательница косметического бренда Кайли Дженнер в своем твиттере раскритиковала экспертизу журнала Forbes, который лишил ее статуса миллиардера.

«Я думала, это авторитетное издание. Все, что я вижу, это ряд неточных заявлений и беспочвенных предположений. Я никогда не пыталась присвоить какой-то там титул обманным путем. Точка», - заявила она.

В следующем твите Кайли указала на одно предложение из статьи Forbes. «"Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны» - это и есть ваше доказательство? То есть вы просто предполагаете, что они подделаны? А ведь буквально так и написано" - пишет предпринимательница.

Дженнер также отметила, что у нее все хорошо и в жизни, и в работе безо всяких рейтингов. «Я благодарна тому, что у меня прекрасная дочь и успешный бизнес, и я прекрасно себя чувствую. Я могу назвать вам сто вещей, которые гораздо важнее того, чтобы считать, сколько у меня денег», — добавила она.

29 мая Forbes отнял у Кайли Дженнер статус самого молодого selfmade-миллиардера в мире, который она удерживала второй год (впервые этот титул ей присвоили в марте 2019 года).

В статье предпринимательницу обвиняют в том, что она лгала о своих доходах и подделывала налоговые декларации исключительно ради сохранения статуса миллиардера. По уточненным данным Forbes, на сегодняшний день ее состояние - чуть больше $900 миллионов.