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    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера

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    Инстадива Кайли Дженнер - Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Недавно журнал провел переоценку состояния звезды и выяснил, что оно незначительно превышает $900 миллионов

    Основательница косметического бренда Кайли Дженнер в своем твиттере раскритиковала экспертизу журнала Forbes, который лишил ее статуса миллиардера.

    «Я думала, это авторитетное издание. Все, что я вижу, это ряд неточных заявлений и беспочвенных предположений. Я никогда не пыталась присвоить какой-то там титул обманным путем. Точка», - заявила она.

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    В следующем твите Кайли указала на одно предложение из статьи Forbes. «"Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны» - это и есть ваше доказательство? То есть вы просто предполагаете, что они подделаны? А ведь буквально так и написано" - пишет предпринимательница.

    Дженнер также отметила, что у нее все хорошо и в жизни, и в работе безо всяких рейтингов. «Я благодарна тому, что у меня прекрасная дочь и успешный бизнес, и я прекрасно себя чувствую. Я могу назвать вам сто вещей, которые гораздо важнее того, чтобы считать, сколько у меня денег», — добавила она.

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    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера
    Кайли Дженнер отреагировала на то, что Forbes лишил ее статуса миллиардера

    29 мая Forbes отнял у Кайли Дженнер статус самого молодого selfmade-миллиардера в мире, который она удерживала второй год (впервые этот титул ей присвоили в марте 2019 года).

    В статье предпринимательницу обвиняют в том, что она лгала о своих доходах и подделывала налоговые декларации исключительно ради сохранения статуса миллиардера. По уточненным данным Forbes, на сегодняшний день ее состояние - чуть больше $900 миллионов.

     Читайте также: «Грудь сводит с ума»: Кайли Дженнер в бикини похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

    знаменитости деньги шоу-бизнес
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