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У Саудівській Аравії помер «сплячий принц», який провів 20 років у комі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Аль-Валід отримав тяжкі ушкодження головного мозку та внутрішню кровотечу внаслідок ДТП
фото з відкритих джерел

Батько покійного, брат відомого бізнесмена принца Аль-Валіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда, до останнього сподівався, що син отямиться

Принц Аль-Валід бін Халід бін Талал бін Абдулазіз Аль Сауд, якого у Саудівській Аравії називали «Сплячим принцом», помер у віці 36 років. Майже 20 років він перебував у комі після важкої автомобільної аварії, що сталася у 2005 році в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

Про смерть сина на своїй сторінці у соціальній мережі Х оголосив його батько.

«З серцями, які вірять у волю і приречення Аллаха, з глибоким сумом і смутком ми оплакуємо нашого улюбленого сина: принца Аль-Валіда бін Халіда бін Талала бін Абдель Азіза Аль Сауда, який помер сьогодні. Нехай помилує його Аллах», – написав він.

Батько покійного, брат відомого бізнесмена принца Аль-Валіда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда, до останнього сподівався, що син отямиться. Він особисто дбав про нього та виступав проти припинення підтримки життя апаратами.

До трагедії принц навчався у військовому коледжі в Лондоні. Після аварії його доправили до Медичного містечка короля Абдулазіза в Ер-Ріяді, де він перебував у комі до самої смерті.

Аль-Валід отримав тяжкі ушкодження головного мозку та внутрішню кровотечу. Йому було лише 15 років на момент ДТП. Через тривалий стан непритомності у ЗМІ та соцмережах його прозвали «Сплячим принцом».

Раніше ми писали, що австрійський екстремальний спортсмен Фелікс Баумгартнер загинув у четвер, 17 липня, під час польоту на параплані в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Трагедія сталася в місті Порто Сант’Ельпідіо, розташованому в італійському регіоні Марке. За попередніми даними, 56-річний Баумгартнер втратив керування парапланом і врізався у басейн готельного комплексу. Унаслідок удару спортсмен миттєво знепритомнів – у нього зупинилося серце.

Також постраждала жінка, яку зачепило під час падіння параплану. Її стан оцінюється як стабільний.

Теги: смерть Саудівська Аравія

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