Трагедія у Чернігові: 17-річна дівчина потонула у річці Десна
Рятувальники виявили та підняли тіло на берег
У Чернігові в річці Десна потонула 17-річна дівчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, трагедія на місцевому пляжі «Золотий берег» сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою.
На місце негайно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції.
«На жаль, під час пошукових робіт тіло дівчини було виявлено та піднято на берег», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині загинув чоловік, намагаючись витягти з річки свого онука, який тонув.
До слова, учетвер, 9 липня, у Миколаївській області дитина втопилася у річці.
Зазначається, що трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути.