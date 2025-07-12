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Трагедія у Чернігові: 17-річна дівчина потонула у річці Десна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трагедія у Чернігові: 17-річна дівчина потонула у річці Десна
Жінка оплакує тіло 17-річної дівчини
фото: ДСНС

Рятувальники виявили та підняли тіло на берег

У Чернігові в річці Десна потонула 17-річна дівчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, трагедія на місцевому пляжі «Золотий берег» сталася сьогодні після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою.

На місце негайно прибули рятувальники та водолази обласної водолазно-рятувальної станції.

З рідними загиблої працюють психологи ДСНС
З рідними загиблої працюють психологи ДСНС
фото: ДСНС

«На жаль, під час пошукових робіт тіло дівчини було виявлено та піднято на берег», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині загинув чоловік, намагаючись витягти з річки свого онука, який тонув.

До слова, учетвер, 9 липня, у Миколаївській області дитина втопилася у річці. 

Зазначається, що трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві 11-річні дівчинки самі пішли купатися на річку Інгул. Раптом одна з них почала тонути.

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Теги: смерть рятувальники Чернігів

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