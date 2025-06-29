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Гелікоптер впав на льодовику в Швейцарії: одна людина загинула

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Гелікоптер впав на льодовику в Швейцарії: одна людина загинула
Гелікоптер впав на льодовику в Швейцарії
скриншот з відео

Свідок трагедії розповів, що на його очах гелікоптер упав на землю, перекинувся та почав диміти

У Швейцарських Альпах у районі льодовика Оберлец розбився гелікоптер Eurocopter AS350 B3 Ecureuil. Загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oxu.Az.

Повідомляється, що гелікоптер розбився за невідомих обставин, перекинувся та загорівся. Одна людина отримала поранення та була госпіталізована, а інша залишилася неушкодженою. 

Причина аварії розслідується. У рятувально-відновлювальній операції брали участь чотири гелікоптери.

За повідомленням aviation24.be, загинув 51-річний швейцарець. Літак виконував сільськогосподарський політ з трьома людьми на борту та розбився на висоті 2500 метрів між Гросс-Фуссхорн та льодовиком.

Свідок інциденту повідомив, що він гуляв з дружиною на протилежному боці гори Спархорн, коли на його очах гелікоптер упав на землю, перекинувся та почав диміти.

Нагадаємо, понад 200 осіб, що перебували на борту літака Air India, який прямував до Лондона, загинули внаслідок авіакатастрофи в Ахмедабаді, головному місті штату Гуджарат. 

Серед пасажирів літака було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадець. Авіакатастрофа сталася поблизу Ахмедабада, міста з населенням понад 7 млн людей.

Так, стало відомо, що попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії.

Уцілілим у авіакатастрофі виявився громадянин Великої Британії 40-річний Вішваш Кумар Рамеш.

«Я не знаю, як я вижив. У якийсь момент я думав, що теж загину. Але коли розплющив очі, то зрозумів, що я живий, і спробував відстібнутися від крісла і втекти, куди тільки міг. На моїх очах загинули стюардеса та інші пасажири.

До слова, ще з'явилась історія жінки, яка мала сісти на літак рейсу AI171 авіакомпанії Air India до Лондона, яка дивом врятувалась.

Жінка на ім'я Бхуми Чаухан пропустила посадку на рейс, вона затрималась через затор лише на 10 хвилин. Ці хвилили в заторі і врятували їй життя.

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Теги: авіакатастрофа Швейцарія смерть

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