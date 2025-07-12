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У Чернівцях оголошено день жалоби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Чернівцях оголошено день жалоби
13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими
колаж: glavcom.ua

У Чернівцях оголошено день жалоби за загиблими від російського обстрілу

Завтра, 13 липня, у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Чернівців Романа Клічука.

Зазначається, що у місті було проведено засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де були ухвалені відповідні рішення.

«13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані», – йдеться у повідомленні мера.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». 

Як відомо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у  ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

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Теги: Чернівці безпілотник ракетна атака смерть

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