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Рф вдарила по будинку у Одесі, є загибла та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рф вдарила по будинку у Одесі, є загибла та постраждалі
Пошкоджений будинок в Одесі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих.

У ніч на 19 липня російська окупаційна арамія атакувала Одесу безпілотниками. У місті горить будинок, передає «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

Труханов повідомив, що понад 20 ворожих БпЛА заходило на місто з різних боків. 

«Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - написав Труханов.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки. За попередньою інформацією, одна людина загинула та, щонайменше, трьох постраждалих.

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На місці працюють усі служби та допомагають одеситам
фото: Геннадій Труханов, Олег Кіпер/Telegram

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство. 

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Теги: безпілотник вибух смерть Одеса

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